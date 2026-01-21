Lazio, Briga: “Dopo Signori e Nesta non soffro più. Su Guendouzi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il celebre cantautore di fede biancoceleste Mattia Briga è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento della Lazio, alle prese con un vero e proprio smantellamento della rosa. Ecco di seguito le sue parole:

“Da quando sono andati via Signori e Nesta non soffro più per le partenze, quello che mi dispiace ora è lo smantellamento. La Lazio è rappresentata soltanto da chi la ama, dai tifosi. In queste periodo sono state dette e ridette bugie. Guendouzi ha dato il fritto, ero contento di averlo in squadra.

“Cantare allo stadio? L’ho fatto per la Lazio e per i laziali, ma il mio posto è tra gli spalti. Poi è chiaro che è il mio lavoro. Cantare My Way quando è tornato all’Olimpico Eriksson è stato davvero emozionante. Sven ha un posto speciale nel nostro cuore, io ho dei cari amici che sono andati in Svezia per dargli l’ultimo saluto: durante la funzione è stata messa My Way, ci piace pensare che sia stata una conseguenza dell’abbraccio dell’Olimpico tra il tecnico e il popolo laziale”.