Lazio, coppia difensiva inedita contro il Lecce: si scalda Provstgaard
RASSEGNA STAMPA - All’emergenza in mezzo al campo, tanto per non farsi mancare nulla, si somma anche quella difensiva. In vista della trasferta di Lecce, racconta il Corriere dello Sport, si scalda Provstgaard: Romagnoli era già affaticato prima della gara con il Como e, alla luce anche della sua situazione di mercato, in casa Lazio non si vuole correre il rischio di forzarlo al Via del Mare. Scenario che apre alla possibile coppia centrale inedita formata da Gila e Provstgaard, senza vere alternative di ruolo in panchina, a meno di un recupero in extremis di Patric.
Piove sul bagnato, insomma, in un reparto che già in condizioni normali non è più sembrato la cassaforte di inizio stagione. Quella che era stata la principale certezza della prima parte del campionato sta mostrando crepe sempre più evidenti. I numeri raccontano una tendenza che non può non preoccupare: nelle ultime quattro partite la Lazio ha incassato sette gol, oltre un terzo del totale subito finora.