PRIMAVERA | Lazio - Cremonese 3-0: Gelli, Ferrari e Munoz firmano il tris
Dopo cinque pareggi consecutivi, la Lazio Primavera torna al successo contro la Cremonese, imponendosi con un netto 3-0 sull’ultima della classe. A decidere la sfida sono le reti di Gelli, Ferrari e Munoz, che permettono alla squadra di Punzi di ottenere il proprio ottavo risultato utile consecutivo in campionato. I biancocelesti salgono, così, a quota 25 punti in classifica, ottenendo una vittoria cruciale per aumentare il divario con la zona retrocessione.
Primavera 1 | 21ª giornata
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 12:00
Centro Sportivo La Borghesiana, Roma
LAZIO (4-3-3): Pannozzo; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino, Munoz, Gelli (89' Cangemi); Cuzzarella, Sulejmani (75' Marinaj), Sana Fernandes (68' Serra). A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci. All.: Punzi.
CREMONESE: Cassin, Lamorte (60' Faye), Galli (71' Herzuah), Tessadri, Lickunas, Biolchi (81' Patrignani), Marsi, Zilio, Gashi (71' Bozza), Bassi, Raballo (60' Patitucci). A disp.: Liberali, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. All.: Pavesi.
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio - Starnini
Marcatori: Gelli (43', L), Ferrari (47', L), Munoz (67', L).
Ammoniti: Patitucci (C).
Espulsi: /
Recupero: 1' pt, 4' st.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio! La Lazio batte la Cremonese 3-0.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
89' - Cambia ancora la Lazio: Cangemi entra al posto di Gelli.
81' - Ultimo cambio per la Cremonese: dentro Patrignani al posto di Biolchi.
79' - Lickunas prova a rendersi pericoloso con un colpo di testa da corner: il suo tentativo termina largo.
75' - Finisce la partita di Sulejmani. Punzi manda in campo Marinaj.
74' - Patitucci interviene scomposto su Calvani: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
71' - Altri due cambi tra le fila grigiorosse: Bozza e Herzuah prendono il posto di Gashi e Galli.
68' - Primo cambio per Punzi: Serra entra al posto di Sana Fernandes.
67' - TRIS DELLA LAZIO! Gran gol di Munoz che, dopo aver ricevuto palla al limite, salta un uomo e calcia all'angolino trafigenndo Cassin.
60' - Doppia sostituzione per la Cremonese: dentro Faye e Patitucci, fuori Lamorte e Raballo.
47' - RADDOPPIA LA LAZIO! Ferrari penetra in area di rigore e da posizione defilata infila col destro Cassin sul primo palo. 2-0 per i biancocelesti.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Fine primo tempo, 1-0 all'intervallo.
45' - Un minuto di recupero.
43' - GOOOOL DELLA LAZIO! Calvani mette in mezzo un cross dalla sinistra, che viene respinto dalla difesa grigiorossa: sulla ribattuta si fionda Gelli, che di prima intenzione mette in rete e sblocca il risultato.
37' - Pannozzo salva la Lazio! Un pericoloso contropiede ospite viene concluso da una conclusione da pochi passi di un attaccante grigiorosso, sulla quale il portiere è provvidenziale nel respingere con i piedi.
33' - Sana Fernandes prova il destro a giro dal limite: il suo tentativo termina alto e largo.
30' - Ritmi alti e gara molto equilibrata, ma le due squadre non riescono a rendersi pericolose.
18' - I biancocelesti provano ad affacciarsi in avanti, ancora nessuna occasione reale.
5' - Primo squillo della Cremonese: Lickunas prova una conclusione da fuori che termina alta.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cremonese, gara valida per la ventunesima giornata di campionato. Reduce dal quinto pareggio consecutivo, la squadra di Punzi vuole tornare al successo contro l'ultima in classifica per ampliare il divario con la zona play-out, ora distante solamente due punti. Appuntamento alle ore 12:00 per il fischio d'inizio.