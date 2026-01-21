RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Roma, al Fersini termina 0-0
Coppa Italia Women | Andata quarti di finale
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-ROMA 0-0
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit (75' Visentin), Goldoni; Simonetti (65' Martin); Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Karczewska, Monnecchi, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Thøgersen; Giugliano (84' Babajide), Rieke, Greggi (76' Pandini); Viens, Corelli (76' Dorsin), Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Ventriglia, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini
Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo); Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi; Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante
Ammonite: //
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 3' di recupero.
88' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battuto da Le Bihan, Connolly si fa trovare sul secondo palo e va al tiro ma non centra lo specchio della porta.
87' Altra parata di Lukasova sulla conclusione di Oliviero. La Lazio guadagna un angolo.
85' Altra occasione per la Lazio! Visentin spalle alla porta, dentro in area di rigore si gira e prova la conclusione ma c'è la parata di Lukasova.
84' Sostituzione Roma: fuori Giugliano, dentro Babajide.
83' Piemonte di pochissimo non trova la spizzata giusta.
76' Cambio anche per la Roma: escono Greggi e Corelli, dentro Pandini e Dorsin.
75' Sostituzione Lazio: esce Benoit, dentro Visentin.
72' Giugliano apre per Corelli che va al tiro, ma c'è l'intervento di D'Auria che concede solo un angolo.
71' Martin lancia Piemonte, ma c'è l'anticipo di Oladipo.
70' Grande chance per le biancocelesti! Ripartenza Lazio con Martin che scambia con Le Bihan e poi va al tiro ma la palla esce fuori di un soffio.
67' Doppia chance per la Roma dalla bandierina: prima Viens, ma il tiro viene deviato. Poi ci prova Bergamaschi, il tiro è ben indirizzato ma Durante ci mette i guantoni.
66' Le Bihan subisce fallo, ma l'arbitro lascia proseguire con Dragoni che va al tiro. C'è la deviazione di D'Auria, altro angolo per la Roma.
65' Sostituzione Lazio: fuori Simonetti, dentro Martin.
58' Ocasione per la Roma! Reyes sbaglia e Dragoni ne approfitta, in area di rigore prova la conclusione. La palla finisce al lato della porta.
56' Si allungano le squadre, Dragoni in area di rigore prova il tiro ma è troppo debole. Durante lo blocca senza problemi.
51' Oliviero per Piemonte che prova il tiro, ma c'è la chiusura di Heatley che la devia in corner. L'arbitro però concede rimessa dal fondo.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa, nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45' +1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
32' Conclusione di Viens, Durante respinge.
24' Buona l'iniziativa di Le Bihan che riconquista palla e fa ripartire la squadra, ma viene bloccata da Thøgersen.
22' Riparte la Roma che si riaffaccia dalle parti di Durante con Bergamaschi, provvidenziale l'intervento di Reyes sulla giallorosa.
18' Altra chance per la Lazio, questa volta è Goldoni a sfiorare il gol.
15' Brivido per la Lazio! Attacca la Roma che va al tiro con Giugliano, ma non centra la porta.
8' Occasione per la Lazio! Conclusione di Simonetti che punta il secondo palo, ma non centra la porta.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Appuntamento alle 20:30 col fischio d'inizio.
