Lazio, Romagnoli non ci sarà contro il Lecce: il motivo
RASSEGNA STAMPA - Quella contro il Como potrebbe essere stata l'ultima apparizione di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. Il difensore, infatti, è ormai sempre più vicino ai qatarioti dell'Al-Sadd, pronti a offrirgli 18 milioni di euro in tre anni e a versare ai biancocelesti un totale di 9-10 milioni bonus compresi. Il giocatore ha preso la sua decisione di lasciare la Capitale e il suo addio potrebbe diventare effettivo già nelle prossime ore.
Nella serata di sabato 24 gennaio, la Lazio sarà impegnata al Via de mare contro il Lecce e, con ogni probabilità, mister Sarri non potrà contare sul suo numero 13. Le ragioni della sua assenza sono chiaramente riconducibili alla sua cessione ormai imminente, ma, nel caso in cui la trattativa dovesse andare per le lunghe, Romagnoli non sarebbe comunque a disposizione per la sfida contro i salentini.
Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il centrale difensivo è ancora alle prese con un affaticamento che si trascinava già da prima della sfida contro il Como. Alessio aveva stretto i denti, ma contro il Lecce la sua presenza è praticamente fuori discussione. Sarri, dunque, dovrà schiererà Provstgaard al fianco di Gila, una coppia che, salvo sorprese, vedremo fino a fine stagione.