Lazio, Piscedda duro: “Il Como sembrava il Real Madrid! Su Romagnoli…”

L'ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la situazione in casa Lazio, dall'imminente cessione di Romagnoli alla debacle contro il Como. Ecco di seguito le sue parole:

"Il Como è una bellissima squadra, ma l'abbiamo fatta sembrare il Real Madrid. Io ho visto per la prima volta una Lazio che non mi ha entusiasmato nell'aspetto della volontà e dell'impegno".

"Io ho sempre sottolineato che questa Lazio è una squadra umile, che proprio perché sa che è più debole dà il massimo, e questa volta non è successo. Si giustificano per la situazione ambientale, ma per me non esiste".

"Per me è meglio prendere gol subito che dopo. C'è un errore individuale di Marusic che non legge la traiettoria, ma tu dopo aver preso gol subito non ti devi consegnare. Non vedere la reazione mi ha dato molto fastidio. Quando il giocatore entra dentro il campo pensa solo a giocare, i problemi li devi lasciare dentro agli spogliatoi. Se non ci riescono l'allenatore deve individuarli e non mandarli in campo".

"Romagnoli fa giustamente i conti della sua carriera e della sua vita. Li guadagna 18 milioni in 3 anni alla Lazio? No? E allora va lì!".