WOMEN | Lazio, Oliviero: "Siamo positive. Andiamo avanti così" - VIDEO

La Lazio Women non va oltre il pareggio, al Fersini il derby di Coppa Italia si conclude 0-0. La qualificazione alla semifinale è ancora in ballo, tutto si deciderà nella sfida di ritorno mercoledì prossimo al Tre Fontane. In zona mista, al termine della partita, ha parlato Elisabetta Oliviero che ha analizzato così la prestazione della squadra: “Sicuramente era importante rimanere in gara, sapevamo che era una partita che dura 180 minuti e siamo contente perché ci siamo portate a casa una prestazione da squadra, bellissima. Abbiamo sofferto insieme, giocato e abbiamo sfruttato tutto ciò che avevamo lavorato e penso che possiamo essere positive e rimandare tutto alla settimana prossima”.

RUOLO - “Come mi trovo a sinistra? Dal mio punto di vista sono solo situazioni di gioco, di campo. Noi stiamo bene insieme e lavoriamo continuamente per riuscire a trovarci in ogni zona di campo. Sappiamo perfettamente cosa deve fare la nostra compagna anche di un altro reparto, quindi non è un problema se io gioco a sinistra o Castiello gioca a destra. Andiamo avanti così fino alla fine, fin quando non torni Zanoli che non vediamo l’ora”.

ASSENZE - “Penso che ci sono annate che vanno così. Siamo compatte e non ci facciamo spaventare dagli infortuni, sono cose che capitano. Ci rimettiamo in carreggiata, stringiamo i denti ed è ancora tutto aperto. Siamo in gioco, stiamo giocando e arriveremo alla fine insieme”.

SONCIN - "Lo abbiamo salutato, ci accoglie sempre con un grande sorriso e grande entusiasmo. Sicuramente abbiamo condiviso momenti bellissimi insieme a lui e al suo staff e speriamo di condividerne ancora altri”.

CRESCITA - “Il campionato è davvero molto livellato, sicuramente domenica a Narni potevamo e dovevamo raccogliere di più. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia sportiva, abbiamo tenuto testa e alto il livello di aggressività. Abbiamo fatto il loro gioco a tratti e siamo state sfortunate sicuramente in determinate occasioni, poi il calcio è questo”.

