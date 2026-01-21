Piccari senza parole: "È uno scempio, la Lazio è allo sbando. E Lotito..."
Ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della situazione della Lazio dopo la brutta sconfitta contro il Como. In particolare si è espresso sulla gestione del presidente Lotito relativa soprattutto al mercato di gennaio.
"Lazio allo sbando. Credo si sia toccato un punto molto basso. il Como si è dimostrato più forte, ma vedendo questo scempio Lotito si debba fare tante domande. Ho contestato il blocco, ma all'apertura del mercato m iaspettavo una risposta molto forte, per aiutare un allenatore che era in difficoltà".
"Credo ci siano delle responsabilità della gestione ora. E' una gestione in grossissima difficoltà e se questo è l'andazzo, qualcuno dovrebbe pensare di fare un passo indietro. Me la prendo anche con i calciatori, ma in generale nessuno sta pensando al bene della squadra".