FORMELLO - Lazio, complicazioni per Sarri: il dubbio regista e il dilemma Romagnoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Con un regista da decifrare, con un dilemma in più al centro della difesa dettato dalle dinamiche di mercato. Sarri a Lecce non avrà Cataldi squalificato, al suo posto va scelto il perno basso del centrocampo. I dubbi riguardano le condizioni e le caratteristiche degli altri interpreti. Rovella è ancora indietro, ha messo nelle gambe due spezzoni dopo tre mesi e mezzo di stop per la pubalgia. Vecino e Basic erano out per infortuni muscolari con il Como, persistono dubbi sul loro pieno recupero. Il croato si era fermato contro la Fiorentina per un’infiammazione all’adduttore, ancora non ha ripreso a ritmi intensi.

Taylor è sicuro di una maglia, a volte ha giocato davanti alla difesa con l’Ajax, può essere però un rischio adattarlo subito alla terza presenza in biancoceleste. Belahyane ha dato segnali lunedì sera, ma rimane in uscita. Dele-Bashiru è l’altro a disposizione, appena tornato dalla Coppa d’Africa. In difesa i ragionamenti coinvolgono Romagnoli: può essere risparmiato visti i rumors di mercato, Provstgaard si tiene in preallarme per fare coppia con Gila. Un ballottaggio inaspettato dettato dalla possibile cessione del centrale. In attacco solita sfida tra Isaksen e Cancellieri, mentre Ratkov dovrebbe essere confermato e preferito a Noslin e Dia, anche lui di ritorno dalla Coppa d’Africa.