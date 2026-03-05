Scossa Lazio: Dele e Dia eroi per una notte

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Lazio–Atalanta era la partita cerchiata in rosso sul calendario. L’ultima porta socchiusa sull’Europa, l’appiglio rimasto su una parete diventata ripida, scivolosa, quasi impossibile da scalare. Una stagione complicata, ferita dagli eventi prima ancora che dai risultati, aveva bisogno di una scossa. Serviva una risposta. E Lazio-Atalanta, in fondo, quella risposta l’ha data. Non perfetta, non definitiva. Ma vera.

Il 2-2 dell’Olimpico riconsegna una Lazio più viva, più rabbiosa, più determinata. Una squadra che ha provato ad alzare i giri del motore anche quando lo stadio non riusciva a farlo. I decibel mancavano dagli spalti, ma a tratti li ha prodotti il campo. E questo, in un momento così delicato, non è poco.

Dentro questa partita c’è soprattutto una piccola sorpresa: la reazione di chi fin qui aveva deluso. Dia e Dele Bashiru.

Per mesi sono stati poco più che fantasmi. Presenze leggere, quasi impalpabili. Dia aveva acceso l’entusiasmo nelle prime settimane della scorsa stagione, poi la luce si era spenta. L’ombra di se stesso, partita dopo partita. Un attaccante smarrito dentro un lungo inverno tecnico. Contro l’Atalanta, invece, è arrivato un segnale. Il suo gol è un gesto di qualità: controllo, lucidità, scelta giusta nel momento giusto. Un attimo di freddezza dentro una gara che chiedeva coraggio.

E poi Dele Bashiru.



Per molti un oggetto misterioso, un metallo grezzo ancora da modellare. In questa stagione il suo nome era diventato quasi un punto interrogativo permanente. Invece la copertina della serata se l’è presa lui. Il colpo sotto, il pallone che si alza e scavalca il portiere, la corsa liberatoria sotto la curva. Un gesto tecnico pulito, bello. Di quelli che restituiscono fiducia prima ancora che punti.

La Lazio oggi ha bisogno proprio di questo: serenità e fiducia. Deve stringersi attorno a chi ha deciso di alzare il livello. Deve alimentare l’entusiasmo di Bashiru, tenerlo acceso. Deve riaccendere definitivamente il talento di Dia, rimasto troppo a lungo in letargo. E poi sperare che il treno Tavares non rallenti più, che Noslin e Belahyane abbiano finalmente chiuso la lunga fase di apprendistato che spesso accompagna i nuovi nel calcio di Sarri.



In questo quadro restano poi le speranze, quelle che oggi non possono ancora essere certezze ma che la Lazio deve provare a coltivare. Daniel Maldini è una di queste. Il talento è evidente, il cognome pesa, ma per ora resta una promessa da trasformare in realtà. Più che una soluzione già pronta, è una possibilità da far crescere con pazienza e continuità.

Ancora più indefinito è il discorso legato a Ratkov. Un nome arrivato quasi in silenzio, un attaccante che porta con sé fisicità e presenza ma che finché non si misurerà davvero con il campo resta una scommessa. Un profilo tutto da scoprire, più interrogativo che risposta.

E poi c’è Adrian Przyborek, talento polacco giovane e promettente, arrivato con curiosità e aspettative ma che il campo ancora non lo ha visto davvero. Uno di quei giocatori che restano sospesi tra futuro e intuizione. La Lazio ci crede, ma il tempo dirà quanto potrà incidere.

Perché se la Lazio vuole immaginare un finale diverso deve partire da qui: dal rendimento collettivo. Da una squadra che corre, lotta, si aiuta. Che prova a superare i limiti dei singoli con l’energia del gruppo.

Cosa può salvare questa stagione?



Forse proprio questo: un patto interno, silenzioso ma concreto. Una squadra che decide di caricarsi sulle spalle un’annata complicata e provare comunque a portarla in alto. La Lazio lo sa fare. Lo ha fatto altre volte. Ricucire il rapporto con i tifosi, riaprire un orizzonte che sembrava chiuso, tornare a correre anche quando la salita diventa durissima. È il peso e il privilegio di chiamarsi Lazio. Scalare quando tutto sembra perduto. Provare a svettare quando nessuno ci crede più. Piccoli passi. Una corsa alla volta.

Gioca, lotta e vinci. Si riparte da qui. Dalle cose semplici. Dalla voglia di non arrendersi mai.