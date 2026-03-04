Lazio, Dia spezza il digiuno degli attaccanti: prima rete del 2026
04.03.2026 23:43 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alle spalle il brutto ko contro il Torino. La Lazio rialza la testa e lo fa in una delle gare più importanti della stagione visto che, la Coppa Italia, resta un obiettivo importantissimo per la squadra di Sarri.
Si è chiuso sul 2-2 il match contro l'Atalanta ma, se c'è una buona notizia per il tecnico, è sicuramente quella che riguarda i gol.
Dopo essere rimasta a secco nelle ultime tre gare di campioanto la Lazio è tornata a segnare con Dele-Bashiru e Dia. La rete del senegalese spezza anche il digiuno degli attaccanti biancocelesti, mai a segno fino ad ora in questo 2026.
