Lazio, Zaccagni a Mediaset: "Tifosi assenti? Non è facile, ma ci sono vicini"
04.03.2026 23:17 di Christian Gugliotta
Nel post partitra di Lazio - Atalanta di Coppa Italia, Mattia Zaccagni è stato ospite ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:
“Abbiamo fatto una bella gara stasera, niente da dire alla squadra. Dobbiamo migliorare in questo, abbiamo subito gol dopo averlo fatto. Non deve succedere. Ora ce la giochiamo a Bergamo”.
“L’assenza dei tifosi? In qualche modo ce la fanno sentire la loro vicinanza. Rispettiamo le loro decisioni e andiamo avanti così. Non è facile averli lontani, ma è una loro scelta e dobbiamo rispettarla”.
