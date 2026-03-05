Atalanta, Palladino esulta: "La Lazio è forte, ma questo risultato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il triplice fischio di Lazio-Atalanta, semifinale di Coppa Italia, il tecnico dei bergamaschi Raffaele Palladino ha commentato la prova della sua squadra nel 2-2 finale che rimanderà ogni sentenza al match di ritorno.

"E' stata una bella partita, contro una squadra forte, che può mettere in difficoltà tutti perché ha degli ottimi calciatori ed è allenata benissimo. La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per poter far male alla Lazio, eravamo messi bene in campo, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa negli ultimi metri dove potevamo essere un po' più incisivi".

"Nel secondo tempo loro hanno sbloccato il risultato e noi siamo stati bravi per due volte a rimontare, quindi grande merito ai miei ragazzi, grande carattere, grande voglia di riagganciare questa partita. Credo sia un risultato positivo per noi, ci dà grande autostima e morale per il campionato. Ora mi aspetto una grande prestazione davanti ai nostri tifosi".