Lazio, è braccio di ferro tra Sarri, Lotito e Fabiani: cosa sta succedendo

È braccio di ferro tra Sarri, Lotito e Fabiani. L'incontro chiarificatore di venerdì, dopo le conferenze stampa dei due dirigenti, non è servito a nulla, come scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. È una convivenza forzata fra i tre, Mau ha perso ogni speranza di riuscire a cambiare il presidente e accetta amaramente il ruolo di 'dipendente'.

Il quotidiano riporta che il tecnico adesso rinuncia al duello, è stanco. Ha capito che non sarebbe dovuto tornare nella Capitale dopo l'esperienza di qualche anno fa, ma non si sente comunque responsabile di quanto sta accadendo e vuole inchiodare la dirigenza. Anche perché Sarri pensa di star allenando da sei mesi una squadra lontana dal suo gioco.