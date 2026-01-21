Champions League, in campo Juventus e Atalanta: il programma

21.01.2026 17:15 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Va verso la conclusione la fase a girone unico della Champions League. Questa sera, infatti, si concluderà la settima giornata, la penultima prima dei playoff. 

Nella giornata di ieri, Inter e Napoli non sono state fortunate: gli uomini di Chivu sono stati travolti dall’Arsenal di Arteta; mentre il Napoli di Conte, sempre più in emergenza, non è andato oltre l’1-1 contro il Copenaghen. Due andate, tocca alle altre: Juventus e Atalanta vorranno sicuramente fare di meglio. Ecco di seguito il programma:

Ore 18:45

Galatasaray - Atletico Madrid

Qarabag - Eintracht Francoforte

Ore 21:00

Atalanta - Athletic Bilbao

Bayern Monaco - Union SG

Chelsea - Pafos 

Juventus - Benfica

Marsiglia - Liverpool

Newcastle - PSV

Slavia Praga - Barcellona

