Champions League, in campo Juventus e Atalanta: il programma
21.01.2026 17:15 di Simone Locusta
Va verso la conclusione la fase a girone unico della Champions League. Questa sera, infatti, si concluderà la settima giornata, la penultima prima dei playoff.
Nella giornata di ieri, Inter e Napoli non sono state fortunate: gli uomini di Chivu sono stati travolti dall’Arsenal di Arteta; mentre il Napoli di Conte, sempre più in emergenza, non è andato oltre l’1-1 contro il Copenaghen. Due andate, tocca alle altre: Juventus e Atalanta vorranno sicuramente fare di meglio. Ecco di seguito il programma:
Ore 18:45
Galatasaray - Atletico Madrid
Qarabag - Eintracht Francoforte
Ore 21:00
Atalanta - Athletic Bilbao
Bayern Monaco - Union SG
Chelsea - Pafos
Juventus - Benfica
Marsiglia - Liverpool
Newcastle - PSV
Slavia Praga - Barcellona
