Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la difesa: di chi si tratta
CALCIOMERCATO LAZIO - L'addio sempre più probabile di Romagnoli costringe la Lazio a cercare un nuovo difensore. Il centrale italiano è vicino all'Al Sadd: ha già accettato la proposta, vuole partire subito. La società biancoceleste deve lasciarlo andare e trovare un sostituto. Tra i nomi in lista c'è quello di Diogo Leite dell'Union Berlino, come riportato da Nicolò Schira.
Il centrale portoghese, classe '96, è in scadenza con il club tedesco. Non rinnoverà il suo contratto, andrà via a parametro zero. Per questo la Lazio lo sta tenendo d'occhio. Su di lui, però, c'è da tempo il forte interesse del Fenerbahce. Da Formello avrebbero comunque chiesto informazioni sulla sua situazione: il profilo di Dioho Leite era già stato accostato nell'estate del 2024, come vi avevamo raccontato. Ora sembra essere tornato di moda.