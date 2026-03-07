FORMELLO - Lazio, weekend di prove: Sarri sceglie per il Sassuolo
FORMELLO - Sabato e domenica per preparare il monday night con il Sassuolo. Sarri ha recuperato quasi tutti i calciatori: oltre ai due assenti certificati (Rovella e Gigot), rimane in bilico soltanto la convocazione di Basic. Il croato verrà valutato fino alla rifinitura di domani, il ritorno potrebbe nuovamente slittare.
A centrocampo, quindi, probabile conferma per Dele-Bashiru insieme a Cataldi e Taylor. Belahyane verso la panchina. Potrebbe essere riproposta per intero la formazione schierata mercoledì contro l'Atalanta. Davanti il tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Sarri ha tante soluzioni offensive per il secondo tempo: Cancellieri, Noslin e Pedro per le fasce, Dia e Ratkov per il ruolo da centravanti.
Dietro ok Gila, tornato nella semifinale d'andata di Coppa Italia dopo l'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro accusata in campionato proprio contro l'Atalanta. Romagnoli attende di conoscere il partner al centro del reparto, lo spagnolo salvo controindicazioni bisserà la presenza dall'inizio spingendo Provstgaard di nuovo tra le riserve. Sulle fasce Marusic a destra e Tavares in pole su Pellegrini a sinistra.
Problemi in porta: Provedel sarà costretto a operarsi alla spalla. Rischia un lungo stop, circa 3-4 mesi: potrebbe anche aver già finito la sua stagione. Per questo lunedì giocherà Motta, arrivato a gennaio e al suo esordio con la maglia della Lazio. Con ogni probabilità sarà lui il nuovo titolare, con Furlanetto come secondo e uno tra Pannozzo e Bosi (entrambi in Primavera) come terzo.