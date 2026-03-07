Lazio, Pellegrini elogia Sarri: "È un maestro. Quando è andato via..."
07.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini ha parlato degli allenatori che ha avuto in carriera citando anche l'attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.
"Sarri è un maestro, l'ho sempre detto, da lui puoi imparare veramente tanto, ti lascia tanto, anche se può non sembrare. Quando se ne andò gli scrissi un messaggio, gli dissi tante cose che sono riuscito a capire con il tempo, emotivamente devi capirlo, se ti insulta vuol dire che ti vuole bene".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.