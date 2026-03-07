Lazio, Maldini elogia Pedro: “È una leggenda, aspettiamo il suo ritorno”
07.03.2026
Nell’intervista rilasciata a Radio TV Serie A, Daniel Maldini ha parlato del suo primo assist con la maglia della Lazio, servito a Pedro contro la Juventus per il momentaneo 0-1. Di seguito le sue parole: “Momento importante soprattutto per la squadra sono contento, spero solo di fare molti altri assist e gol. Pedro è una leggenda, solo il fatto di allenarsi con lui alza l’asticella di tutta la squadra. Aspettiamo solo il suo ritorno".
