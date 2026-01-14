Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Nuovo nome per l'attacco"
CALCIOMERCATO LAZIO - Tanti nomi per l'attacco. Con la possibile cessione di Cancellieri (c'è il forte interesse del Brentford), la Lazio segue diversi profili. L'ultimo nome che è stato accostato è quello di Philip Otele del Basilea.
A riportarlo è il giornalista inglese Ben Jacobs su X: la società biancoceleste avrebbe chiesto informazioni sull'esterno classe '99, seguito anche da Birmingham City, Wolverhampton, Bournemouth e Celtic. Il club svizzero sarebbe disposto a lasciarlo già partire a gennaio per una cifra superiore ai 7 milioni di euro.
In questa stagione Otele ha messo a referto 8 gol e 30 assist in tutte le competizioni (anche Europa League e preliminari di Champions). In estate è stato vicino al Fulham, poi l'affare è saltato. Ora può davvero cambiare maglia.