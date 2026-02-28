Ex Lazio | Akpa Akpro torna al gol in Serie A: ha segnato il pari in Verona - Napoli
28.02.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il momentaneo pareggio per 1-1 tra Verona e Napoli l'ha segnato Jean-Daniel Akpa Akpro. L'ex centrocampista della Lazio ha battuto Meret grazie alla deviazioni di Hojlund, rispondendo proprio alla prima rete del danese. L'ultimo gol dell'ivoriano risaliva al 4 maggio 2023 con la maglia dell'Empoli, nella vittoria per 3-1 contro il Bologna.
