Ex Lazio | Akpa Akpro torna al gol in Serie A: ha segnato il pari in Verona - Napoli

28.02.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il momentaneo pareggio per 1-1 tra Verona e Napoli l'ha segnato Jean-Daniel Akpa Akpro. L'ex centrocampista della Lazio ha battuto Meret grazie alla deviazioni di Hojlund, rispondendo proprio alla prima rete del danese. L'ultimo gol dell'ivoriano risaliva al 4 maggio 2023 con la maglia dell'Empoli, nella vittoria per 3-1 contro il Bologna.

