Ex Lazio | Milinkovic-Savic, il Milan sogna il colpo: l'ultima idea di Tare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Milan a caccia di una mezzala destra. In questa stagione Allegri ha ruotato Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari in quel ruolo, anche perché Modric e Rabiot sono gli altri due sicuri del posto. Per questo in estate i rossoneri cercheranno di prendere un nuovo centrocampista. Come riportato da Tuttosport, in lista ci sono Goretzka, Casemiro e Sergej Milinkovic-Savic.

L'ex Lazio, ora all'Al Hilal, è il sogno di Tare. È un suo vecchio pupillo, l'aveva portato lui in Italia e in biancoceleste. Allegri l'avrebbe voluto già alla Juventus, ma non è mai riuscito ad averlo. A fine stagione sarà fatto un tentativo, anche se il serbo sembra inavvicinabile. Solo a ottobre, infatti, ha prolungato il suo contratto con il club arabo fino al 2028, con un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.