Torino - Lazio, le probabili formazioni: Maldini in dubbio, Ratkov ci prova

A Torino prima della Coppa Italia. La Lazio ancora in trasferta, la seconda consecutiva dopo quella amara a Cagliari (0-0). Sarri in Sardegna ha perso di nuovo Rovella: ha riportato la frattura della clavicola, starà fuori due mesi. La sua assenza si aggiunge a quelle di Pedro, Gila e Basic, entrambi di nuovo out (ma puntano l'Atalanta). Contro i granata, davanti a Provedel in porta, è aperto la corsa a due a sinistra tra Pellegrini e Nuno Tavares, con Marusic confermato a destra. In panchina ci sarà Lazzari, recuperato. Al centro giocherà ancora Romagnoli con Provstgaard (più di Patric). A centrocampo, invece, si rivedrà dall'inizio Cataldi in regia, con Taylor e uno tra Belahyane e Dele-Bashiru come mezzali. In attacco Ratkov può partire dall'inizio, anche perché Maldini è affaticato e Dia rientra dalla febbre. Sulle fasce Zaccagni e Isaksen sono in vantaggio su Noslin e Cancellieri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All.: Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Maldini, Dia. All.: Sarri.