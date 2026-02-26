GALLERY - Lazio, i manifesti contro Lotito in giro per Roma e provincia
26.02.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La contestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito si è allargata. In giro per Roma e provincia, infatti, sono comparsi manifesti proprio contro il presidente e il suo partito di Forza Italia. Oltre al logo sbarrato, c'è una scritta che recita: "Finchè c'è Lotito non avrete il nostro voto!". Di seguito la gallery con tutte le immagini per la città e non solo.
