Lazio, Dia in dubbio per la trasferta di Torino: le sue condizioni
26.02.2026 10:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - A tre giorni dalla sfida tra Torino e Lazio, Sarri pensa ai diversi nodi di formazione da sciogliere. Mercoledì prossimo è prevista la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta e il tecnico pianifica di effettuare diverse rotazioni in campionato, così da far rifiatare alcuni titolari.
In attacco, Mau potrebbe preservare Zaccagni schierando dal 1' Noslin, mentre Maldini potrebbe avare un turno di riposo ed è insidiato da Ratkov e Dia, anche se quest'ultimo è in dubbio per la gara contro i granata.
Il senegalese, infatti, ha saltato l'ultima doppia seduta a causa di un attacco influenzale. Secondo Il Messaggero, l'ex Salernitana dovrebbe riuscire a recuperare, ma la sua presenza a Torino, comunque, non è scontata.