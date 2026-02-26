Lazio | Rinnovi, la società prende ancora tempo: ecco il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La promessa era chiara, come ricorda il Messaggero: dopo febbraio la società si sarebbe concentrata sui rinnovi. Nei fatti, però, la situazione è rimasta quasi immobile e l’unico ad aver messo nero su bianco è Adam Marusic. Intorno, un clima di attesa e disincanto: c’è chi non aspetta nemmeno più una telefonata e chi, come Alessio Romagnoli, ha semplicemente rinviato l’addio a giugno.

Il motivo dello stallo è soprattutto economico. Lotito continua a prendere tempo perché il peso degli stipendi incide sul cosiddetto “costo del lavoro allargato”. La fotografia dei conti di marzo dovrà rientrare nel tetto del 70% per evitare nuovi blocchi sul mercato estivo. Le plusvalenze realizzate a gennaio (quasi 50 milioni) dovrebbero aver garantito almeno il raggiungimento del “saldo zero”, ma non hanno sbloccato la situazione contrattuale.