FORMELLO - Lazio, Gila verso il forfait: Basic fermo, riecco Lazzari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta e doppio recupero rinviato. Gila e Basic non si sono allenati nemmeno oggi in gruppo, viaggiano verso il forfait per domenica. Verranno rivalutati in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia. Per loro soltanto sgambate differenziate. Inutile rischiare soprattutto il difensore, alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Si era fermato proprio all’intervallo della sfida di campionato con l’Atalanta. Il croato, invece, non ha ancora risolto i fastidi all’adduttore.

La buona notizia è il ritorno con la squadra di Lazzari, che ha smaltito la lesione al polpaccio. Sarri ha pochi giorni per studiare il piano anti-Torino e di conseguenza le mosse per mercoledì prossimo. Si prevedono rotazioni di formazione. Domani e venerdì allenamenti di pomeriggio, per sabato la rifinitura è programmata di mattina.

Out naturalmente Rovella, finito ko per la frattura scomposta della clavicola destra (si è operato, due-tre mesi di stop). Fuori ci sono sempre Pedro e Gigot. Nessuno è sicuro del posto da titolare viste le due partite ravvicinate. In attacco possono essere risparmiati Maldini e Zaccagni, chiedono spazio Ratkov, Dia e Noslin, oltre a Cancellieri che potrebbe ricevere una chance al posto di Isaksen. In difesa nuovo ballottaggio tra Tavares e Pellegrini e tra Patric e Provstgaard, a meno che anche Romagnoli non venga tenuto a riposo per l'Atalanta. Tutto da decidere nei tre allenamenti rimasti a disposizione.