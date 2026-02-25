Lazio, il titolo in borsa perde quota: gli ultimi aggiornamenti
25.02.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La discesa dopo l'impennata. Il titolo in borsa della Lazio ha fatto registrare un calo dopo le ultime crescite da record. Dall'uscita delle voci sulla possibile cessione del club, negli ultimi giorni il prezzo era lievitato sensibilmente, toccando quote mai viste negli ultimi cinque anni. Addirittura si era arrivati anche alla sospensione delle azioni per circa un'ora per eccesso di rialzo (con il massimo di 1,51).
Nella giornata odierna, invece, la Lazio (che ha nuovamente smentito ogni rumor sulla vendita del club) ha chiuso con una perdita del -7,17%, per un totale di 1,36 come prezzo delle azioni. Un abbassamento dopo i recenti picchi impressionanti.