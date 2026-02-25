Lazio, Mattei: "Cairo si è scusato con i tifosi. A Roma la realtà è diversa"
Stefano Mattei è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali si è soffermato su diversi temi relativi alla Lazio. Oltre a tornare sul progetto del nuovo stadio Flaminio, il giornalista ha fatto un parallelo tra Cairo e Lotito, proiettandosi poi alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Queste le sue parole:
“A me piace procede con logica senza prendere in giro la gente: penserei prima a rinforzare la rosa, a capire come andare avanti, poi si potrà parlare anche dello stadio. Qui si sta pensando a come andare su Marte, quando non c’ la disponibilità di andare a Velletri in macchina".
"Cairo? Ha messo la società in vendita, lo ha detto ieri, e si è scusato con i tifosi; qui a Roma la realtà è completamente diversa".
"Coppa Italia? La Lazio se vuole avere chances di passare il turno, deve indirizzare il doppio confronto all’andata perché poi giocheranno in trasferta, con uno stadio gremito di tifosi avversari e senza i propri, in più l’Atalanta recupererà calciatori importi”.