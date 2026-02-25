Lazio, convivenza a intermittenza tra Rovella e Sarri: i dati

25.02.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, convivenza a intermittenza tra Rovella e Sarri: i dati
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è mai stato un rapporto particolarmente fortunato quello tra Maurizio Sarri e Nicolò Rovella. Già nella prima stagione di lavoro insieme, la 2023/24, i numeri raccontano una convivenza a intermittenza: nelle 39 partite complessive disputate prima delle dimissioni del tecnico, Sarri ha dovuto rinunciare al centrocampista in 9 occasioni, comprese le due sfide degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Rovella è stato utilizzato in 24 gare, mentre nelle restanti 6 è rimasto in panchina senza scendere in campo.

Il quadro è diventato ancora più negativo nell’annata in corso. Su 28 partite disputate finora dalla Lazio, il centrocampista è stato convocato appena 13 volte e impiegato in 9 occasioni. Tradotto: tra infortuni e squalifiche, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri non ha potuto contare su Rovella in 24 delle 67 partite totali (circa il 35%) in cui ha guidato la squadra biancoceleste con il giocatore a disposizione in rosa. Un dato pesante, destinato peraltro ad aggravarsi ulteriormente con il nuovo stop.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.