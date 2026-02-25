Lazio, convivenza a intermittenza tra Rovella e Sarri: i dati
RASSEGNA STAMPA - Non è mai stato un rapporto particolarmente fortunato quello tra Maurizio Sarri e Nicolò Rovella. Già nella prima stagione di lavoro insieme, la 2023/24, i numeri raccontano una convivenza a intermittenza: nelle 39 partite complessive disputate prima delle dimissioni del tecnico, Sarri ha dovuto rinunciare al centrocampista in 9 occasioni, comprese le due sfide degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Rovella è stato utilizzato in 24 gare, mentre nelle restanti 6 è rimasto in panchina senza scendere in campo.
Il quadro è diventato ancora più negativo nell’annata in corso. Su 28 partite disputate finora dalla Lazio, il centrocampista è stato convocato appena 13 volte e impiegato in 9 occasioni. Tradotto: tra infortuni e squalifiche, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri non ha potuto contare su Rovella in 24 delle 67 partite totali (circa il 35%) in cui ha guidato la squadra biancoceleste con il giocatore a disposizione in rosa. Un dato pesante, destinato peraltro ad aggravarsi ulteriormente con il nuovo stop.