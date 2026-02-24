Torino, inizia l'era D'Aversa: le ultime su Adams e Ilkhan per la Lazio
Dopo il giorno di riposo di ieri, il Torino oggi ha ripreso il lavoro in vista della ventisettesima giornata di campionato, in programma domenica all’Olimpico Grande Torino alle 18 contro la Lazio.
Il gruppo si è ritrovato al Filadelfia per la prima seduta di allenamento sotto la guida di Roberto D’Aversa, che è chiamato a preparare in cinque giorni una gara molto importante per i granata, che devono superare le due sconfitte di fila contro Bologna e Genoa e riprendere il cammino verso una zona più tranquilla della classifica.
Il nuovo tecnico potra lavorare su una rosa che a Genova, oltre a Ismajli e ad Anjorin, ha ritrovato anche lo spagnolo Rafel Obrador, schierato per 83’ come esterno di sinistra e alla fine tra i migliori della squadra granata. Assente invece Che Adams, che sta lavorando a parte per curarsi e per superare l’interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra.
Difficilmente potrà essere a disposizione per la partita contro la Lazio: in attacco D’Aversa dovrà trovare il giusto assetto scegliendo tra Zapata, Simeone, Kulenovic e Njie. Sicuramente assente sarà Emirhan Ilkhan: per il 21enne centrocampista turco si attende infatti la squalifica dopo il cartellino rosso diretto a seguito del fallo commesso a fine primo tempo su Lorenzo Colombo.