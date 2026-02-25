Lazio, i mugugni non preoccupano: il gruppo è dalla parte di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse ore si è parlato di mugugni all'interno dello spogliatoio. Giocatori scontenti per le varianti tattiche che propone Maurizio Sarri. Una situazione che per certi versi richiama quella vissuta a marzo 2024, quando i giocatori non sembravano aver voltato le spalle al proprio allenatore, poi dimessosi per una serie di episodi che riguardavano anche la propria vita personale. Questa volta, però, non c'è aria di dimissioni e anche sui presunti mugugni bisogna fare una specifica importante.
IL GRUPPO E' CON SARRI - Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, infatti, il gruppo sarebbe ancora dalla parte di Sarri e non sembrerebbe aver alcuna intenzione di mollarlo. Le parti cercheranno un compromesso. Si proverà a trovare una quadra tattica, magari concedendo ai giocatori maggiore libertà di movimento e meno schemi. Trovando una via di mezzo tra il Sarri di quest'anno e il Baroni della stagione precedente.
CAMBIO DI MENTALITA' - Nei prossimi giorni potrebbe esserci un colloquio, anche in vista della partita contro il Torino. Sarri ieri ha effettuato dei test per valutare la stanchezza della squadra. Ai suoi ragazzi chiede un atteggiamento diverso da quello di Cagliari. La sfida di domenica, ore 18.00, sarà il mezzo tramite il quale si arriverà alla semifinale di andata di Coppa Italia e sarà fondamentale arrivarci con la giusta mentalità e il giusto entusiasmo.