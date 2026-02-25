La Lazio si è persa: è il peggior rendimento dalla stagione di Ballardini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I numeri non mentono mai e quelli della Lazio dopo 26 giornate raccontano una realtà che preoccupa: 34 punti in classifica e decimo posto. Per ritrovare un dato peggiore, sia in termini di posizione che di bottino, bisogna tornare indietro di sedici anni, alla stagione 2009/2010: era la Lazio di Davide Ballardini e una delle annate più complicate dell’era moderna biancoceleste, con 26 punti dopo 26 turni, diciassettesimo posto, con la retrocessione a un passo. Oggi il quadro non è così drammatico, ma il confronto resta comunque impietoso.

A fasi esaltanti sono quasi sempre seguiti periodi di ombra, ma anche nelle stagioni meno brillanti, come il 2015/16 (37 punti, ottavo posto) o il 2013/14 (38 punti, ottavo), ricorda il Corriere dello Sport, il rendimento era comunque superiore a quello attuale. Negli ultimi quindici anni, la media a questo punto del campionato si è sempre mantenuta sopra quota 40. Oggi la Lazio è sotto quella soglia che, storicamente, ha garantito almeno di restare agganciati alla corsa europea.