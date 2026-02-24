Champions League | L'Inter saluta, a San Siro passa il Bodo
24.02.2026 22:55 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Primi verdetti dai playoff di Champions League che non sorridono alle italiane. L'Inter è infatti la prima squadra eliminata per mano del Bodo/Glimt. Dopo aver perso la sfida d'andata in Norvegia per 3-1 il Bodo si è imposto anche a San Siro per 2-1 con le reti di Hauge e Evjen che rendono nullo anche il gol di Bastoni.
Stacca il pass per gli ottavi anche il Bayer Leverkusen che pareggia per 0-0 contro l'Olympiacos in virtù del 2-0 dell'andata. Vittoria anche per il Newcastle che si impone per 3-2 sul Qarabag, agli ottavi anche l'Atletico Madrid che vince per 4-1 sul Brugge.
