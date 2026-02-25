Lazio - Atalanta, Percassi: "Il calcio senza pubblico diventa un problema"
Percassi in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 4 marzo, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto un collegamento sul tifo, in rapporto all'atmosfera che ha respirato oggi in Champions League allo stadio: "Fin da quando siamo usciti con il pullman da Zingonia per arrivare in città e poi allo stadio si è percepita una grande passione. Lo si vede in tutti i gesti di accompagnamento, in quello che la nostra gente trasmette alla squadra. Questa sera lo stadio dimostrerà ancora una volta quanto il pubblico voglia bene all'Atalanta.
La passione dei tifosi è qualcosa di determinante per noi, lo stiamo vedendo anche nelle ultime trasferte in cui purtroppo i nostri tifosi non possono starci vicino e quanto ci mancano.
Speriamo, attraverso il dialogo con le istituzioni, di poter affrontare questi problemi, compreso quello che ci toccherà anche mercoledì nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, perché il calcio senza il pubblico, senza la passione sia in casa sia fuori, diventa ovviamente per i protagonisti un problema."