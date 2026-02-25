Lazio, Tommaso Paradiso svela: "La petizione? Non l'ho firmata perché..."

Tommaso Paradiso non ha firmato la lettera-petizione rivolta al presidente Lotito e scritta da Federico Marconi e Alberto Ciapparoni. Nonostante da tempo sia impegnato in una protesta serrata nei confronti della società. A margine della prima serata del Festival di Sanremo, il cantante di fede biancoceleste ha spiegato, ai microfoni di Domani, il motivo per cui non ha per il momento posto la sua firma sulla petizione, spiegando anche il suo stato d'animo verso Lotito.

"Ho scritto diverse lettere sia al Corriere dello Sport, sia una diretta al presidente, siamo tutti completamente insoddisfatti di questa situazione, da tantissimi anni e le cose mi sembra stiano andando sempre peggio. Non ho firmato quella lettera, ma ho parlato con chi l'ha promulgata, spiegando che prima di Sanremo ho degli obblighi, non posso fare tutto quello che mi pare. Sanremo richiede degli impegni".