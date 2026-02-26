Torino, il punto verso la Lazio: D'Aversa riparte dai fedelissimi di Empoli
RASSEGNA STAMPA - Parte il nuovo corso del Torino e nella giornata di ieri si è svolto il secondo allenamento per Roberto D’Aversa, già proiettato verso l’esordio casalingo di domenica contro la Lazio. La priorità è chiara: ridare certezze ed entusiasmo a un gruppo scosso.
Dal punto di vista tecnico, D’Aversa ritrova tre uomini di fiducia già allenati ai tempi dell’Empoli: Marianucci, Ismajli e Anjorin. I primi due sono destinati a diventare i pilastri della difesa a tre, sistema che verrà confermato, mentre per la terza maglia il ballottaggio resta aperto tra Coco e Maripan. A centrocampo, invece, la sfida più delicata riguarda proprio Anjorin, chiamato a rilanciarsi dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, anche a causa dei continui problemi fisici.
Contro la Lazio non sarà disponibile Adams, alle prese con un problema al soleo della gamba destra: lo scozzese rientrerà tra un paio di settimane. In attacco spazio dunque alla coppia Simeone-Zapata. Segnali incoraggianti, invece, arrivano da Aboukhlal, in miglioramento e con l’obiettivo di tornare almeno tra i convocati