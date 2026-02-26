Ex Lazio | Crespo successore di Gallardo al River Plate? La sua risposta
26.02.2026 13:15 di Simone Locusta
Si è chiusa un'era al River Plate: Marcelo Gallardo non è più l'allenatore de Los Millionarios. Ora è caccia al successore e tra i vari nomi usciti per il successore di Gallardo c'è anche quello di Hernan Crespo, ex calciatore di Lazio e Milan e attuale allenatore del San Paolo. Il tecnico argentino si è espresso così ai microfoni di Prime Video in merito all'accostamento al River Plate:
"Prima di tutto, tutti conoscono la mia storia al River Plate. Per me è un gigante del calcio mondiale, proprio come il San Paolo. Quindi, l'interesse è un complimento per il mio lavoro".
