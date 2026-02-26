Lazio, Mattei sui manifesti contro Lotito: "La società è in estrema difficoltà"

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare dei manifesti contro Lotito apparsi oggi a Roma e dintorni, ma anche della reazione dei tifosi in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.

MANIFESTI CONTRO LOTITO - "La società ha capito di essere in estrema difficoltà e di non avere armi: è come se fosse in montagna e cercasse di fermare una valanga allargando le braccia. I manifesti sono stati messi anche fuori Roma, pure presso la sede di Forza Italia a Ladispoli".

SEMIFINALE - "Per troppo tempo sono state fatte promesse poi non mantenute, ormai la gente non ci crede più. Quello che accadrà in semifinale, con lo stadio vuoto, non farà contenta neanche la tv. La cornice è fondamentale".

MALDINI - "Nell’Atalanta Maldini non sapevano quando farlo giocare, qui è diventato il volto della speranza".