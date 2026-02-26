Lazio, Petrucci (Sky): "Dia ha la febbre. Rinnovi? Quello di Gila..."

26.02.2026
Lazio, Petrucci (Sky): "Dia ha la febbre. Rinnovi? Quello di Gila..."
Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione della Lazio a tre giorni dalla partita contro il Torino di domenica 1° marzo, alle ore 18.00. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sugli infortunati, sulla probabile formazione e sulla situazione relativa ai rinnovi dei contratti. 

RINNOVI - "Per i rinnovi di contratto è tutto fermo, anche per Basic è tutto rinviato a fine stagione. Per Gila non ci sono margini per un accordo". 

ASSENZE - "Gila e Basic non sono ancora out per domenica, stanno entrambi molto meglio, non darei per scontata l’esclusione dai convocati per sabato. Anche per Dia aspettiamo, ha qualche linea di febbre"

ATALANTA "La sfida di mercoledì sulla bilancia è quella che pesa di più, Sarri non fece troppo turnover anche prima di Lazio-Bologna, non mi aspetto tanti cambi sabato sabato".

