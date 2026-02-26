Lazio, Petrucci (Sky): "Dia ha la febbre. Rinnovi? Quello di Gila..."
Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione della Lazio a tre giorni dalla partita contro il Torino di domenica 1° marzo, alle ore 18.00. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sugli infortunati, sulla probabile formazione e sulla situazione relativa ai rinnovi dei contratti.
RINNOVI - "Per i rinnovi di contratto è tutto fermo, anche per Basic è tutto rinviato a fine stagione. Per Gila non ci sono margini per un accordo".
ASSENZE - "Gila e Basic non sono ancora out per domenica, stanno entrambi molto meglio, non darei per scontata l’esclusione dai convocati per sabato. Anche per Dia aspettiamo, ha qualche linea di febbre"
ATALANTA - "La sfida di mercoledì sulla bilancia è quella che pesa di più, Sarri non fece troppo turnover anche prima di Lazio-Bologna, non mi aspetto tanti cambi sabato sabato".