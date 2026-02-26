Lazio, zero rimonte da più di un anno: se va in svantaggio l'esito è drammatico
La Lazio non è più capace a rimontare da situazione di svantaggio. Come svela la statistica pubblicata sui canali social di Radio Laziale, la squadra di Maurizio Sarri in questa stagione non è mai riuscita a ottenere i tre punti ribaltando una partita. Nella stagione 2025/2026, infatti, la Lazio è finita 10 volte sotto di una rete, ma solo in due occasioni è riuscita a evitare la sconfitta, totalizzando appena due punti.
UN PROBLEMA GIA' DALLA SCORSA STAGIONE - Un problema che limita il rendimento di una squadra nell'arco di un campionato, che la costringe a dover passare sempre i vantaggio per evitare di tornare a casa con l'amaro in bocca e che questa formazione si porta dietro da più di un anno. Già con Baroni alla guida, infatti, la Lazio aveva dimostrato enormi limiti nel ribaltare il risultato.
L'ULTIMA RIMONTA DELLA LAZIO - Nella stagione 2024/2025 sono state solamente due le rimonte: alla prima giornata di campionato contro il Venezia e alla 7° - il 6 ottobre del 2024 - contro l'Empoli, quando Zaccagni prima e Pedro poi ribaltarono la rete di Sebastiano Esposito. Quella contro i toscani, allo Stadio Olimpico di Roma, è stata anche l'ultima rimonta della Lazio. I biancocelesti, infatti, da più di un anno non riescono a vincere una partita da situazione di svantaggio.
SITUAZIONE DI VANTAGGIO - Il dato migliora quando si trova nella situazione esattamente opposta. Nella stagione 2025/2026, infatti, la Lazio si è trovata per 13 volte in vantaggio per prima, vincendo 8 partite e pareggiandone 5, per un totale di 29 punti.