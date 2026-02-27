Calciomercato Lazio | Il giovane Materazzi verso il Milan: la situazione
27.02.2026 15:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio rischia di perdere uno dei suoi giovani più promettenti, e non è un nome qualunque. Gianfilippo Materazzi, attaccante della Lazio Under 17, nipote di Marco e figlio di Matteo, è infatti in scadenza di contratto e il suo futuro sembra sempre più lontano da Roma.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centravanti classe 2009 è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. La situazione resta in divenire, non c'è ancora nulla di firmato, ma tutto porta verso Milanello.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.