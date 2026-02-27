Grifo rivela: "Lazio, Samp e Fiorentina mi hanno cercato in passato"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Chiamarsi Bomber Vincenzo Grifo ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera parlando anche di Lazio in merito a un interesse dei biancocelesti, ma anche di Samp e Fiorentina, diversi anni fa.

“Se mi hanno cercato recentemente? No, recentemente no. Nei 5 anni di Nazionale diverse squadre si sono interessate a me ma non c’è mai stato nulla di concreto. Però io non ho mai voluto lasciare il Friburgo perché conosco bene la squadra e so di essere titolare. Inoltre, i tifosi mi vogliono bene e la mia famiglia vive tutta qui. Sarei andato via in lacrime, perché 10 anni sono tanti, ormai la mia vita è qui. Il mio cuore ha scelto di restare a Friburgo”.

Sulla Nazionale: “Se ho sentito Gattuso? Ancora no. La stagione sta andando bene, ho fatto 10 gol e mi sento molto bene. Voglio fare bene col Friburgo per meritarmi la convocazione. Io ci credo e farò di tutto per convincere il mister”.

