Coppa Italia | Lazio - Atalanta, è iniziata la vendita libera: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata (alle ore 10) la vendita libera dei biglietti per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21. La fase di prelazione si è conclusa con circa 2mila abbonati (su quasi 30mila) che hanno confermato il loro posto e ora "verranno messi in vendita i posti liberi e quelli non confermati a prezzi maggiorati", come si legge nel comunicato della società biancoceleste.

Come già successo per le ultime due gare giocate in casa, anche per questa partita all'Olimpico proseguirà la contestazione contro la società del tifo organizzato della Lazio. "Per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di proseguire la protesta e non entrare. La decisione presa è tra le più sofferte dei 21 anni di gestione del sig. Lotito, ma siamo giunti al limite massimo di sopportazione rispetto alle ormai canoniche prese in giro da parte della dirigenza", è stato scritto nell'ultimo comunicato. La proiezione è ancora di uno stadio quasi totalmente vuoto.