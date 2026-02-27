Lazio, Zaccagni vuole la Nazionale: la promessa fatta a Gattuso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni è tornato dopo quasi un mese di stop per la lesione addominale. Il capitano ha rimesso piede in campo nella sfida contro il Cagliari, ci sarà contro il Torino. Serve benzina per arrivare al meglio alla sfida contro l’Atalanta, in semifinale di Coppa Italia, e per mantenere le promesse fatte nell’ultimo periodo anche al ct della Nazionale.

Il biancoceleste vuole esserci nello spareggio del 26 marzo e ha intenzione di tornare a segnare. L’Arciere, si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, vuole caricarsi la squadra sulle spalle e cercare di rendere il finale di questa stagione meno amaro. Al momento ha messo a referto 24 presenze condite da 4 gol e un assist, considerando anche la Coppa Italia. Un bottino misero rispetto a quello che era riuscito a ottenere lo scorso anno quando aveva chiuso con 8 reti e 6 assist in 34 apparizioni. Ma c’è tempo per aggiustare anche i numeri.

La voglia, prosegue il quotidiano, è quella di restare fedele anche alla parola data a Gattuso nell’incontro avuto qualche settimana fa in un ristorante romano. Gli aveva detto che col Cagliari sarebbe tornato, così è stato. La maglia azzurra è uno stimolo in più per il giocatore e per raggiungerla deve tornare a trascinare.

