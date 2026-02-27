Calciomercato Lazio | Tentativo per Schjelderup: secco 'no' di Mourinho
RASSEGNA STAMPA - Vecchi nomi che tornano in auge. A giugno si farà un tentativo sugli stessi profili già valutati a gennaio, soprattutto in attacco. Negli ultimi giorni di mercato, la Lazio aveva fatto due offerte per Alajbegovic del Salisburgo e Schjelderup del Benfica (ve l’avevamo raccontato), entrambe rifiutate.
Sul secondo, soprattutto, è stato decisivo il volere di Mourinho. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico della Roma ha blindato il suo talento norvegese (di Bodo) proprio in quei giorni a seguito della doppietta al Real Madrid in Champions League. Gioca a sinistra, ma è destro. A Formello continueranno a tenerlo d’occhio: in estate può tornare di moda, anche perché in avanti nessuno è sicuro del posto, proprio com’è successo quest’inverno.