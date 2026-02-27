Torino, D'Aversa punta la Lazio: primo obiettivo non subire gol
RASSEGNA STAMPA - Vincere senza subire gol: questo il primo obiettivo del nuovo Torino allenato da D’Aversa.
Il tecnico ha il non semplice compito di provare a risollevare i granata in un contesto difficile in campo e fuori con i tifosi che hanno deciso, così come quelli della Lazio, di disertare lo stadio per protestare contro la società.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il crollo subito contro il Genoa ha segnato la linea di non ritorno per Baroni con D’Aversa che avrà il compito di dare una sterzata importante alla stagione con il Toro ora pericolosamente vicino alla zona retrocessione.
La prima priorità del tecnico è quella di trovare solidità in difesa visto che il Toro ha subito ben 47 reti ed è la peggiore della Serie A. D’Aversa ripartirà dalla difesa a tre e da due suoi fedelissimi Marianucci e Ismajli che si uniranno agli altri due punti fermi: Maripan e Coco.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.