Lazio, Taylor: "Vogliamo scalare posizioni, ma l'obiettivo è la Coppa Italia"
Raggiunto dai microfoni di Sky Sport il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha parlato dei primi mesi vissuti nella Capitale dove è sbarcato a gennaio.
“Ovviamente fa piacere essere negli undici titolari: è ciò per cui ci alleniamo e giochiamo ogni giorno. Sinceramente non me lo aspettavo così presto, ma io provo sempre a dare il massimo in partita e a dimostrare in allenamento quello che so fare. Poi, alla fine, è sempre l’allenatore a decidere”.
“Il mister mi chiede di partecipare sia alla fase difensiva sia a quella di costruzione. Sto lavorando molto soprattutto sull’aspetto difensivo, dove credo di poter migliorare ancora tanto. Ogni professionista vuole essere sempre al top, per crescere personalmente e aiutare la squadra. Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, anche se il nostro obiettivo principale resta la Coppa Italia. La Serie A però non è finita e cercheremo di fare del nostro meglio per scalare posizioni”.
“Uno stadio pieno dà una spinta enorme alla squadra: è un fattore molto importante. Giocare senza pubblico, invece, credo ci abbia un po’ condizionati".
