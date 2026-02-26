Felipe Melo, il duro attacco ai tifosi della Juve: "Zitti e a dormire!"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Felipe Melo è tornato alla carica. L'ex centrocampista di Juventus e Galatasaray, aveva esplicitato la sua preferenza verso i turchi nella partita d'andata, mostrando immagini che lo vedevano festante dopo il successo per 5-2 a Istanbul. Scene che hanno portato alla rabbia dei tifosi juventini, a maggior ragione per i trascorsi in bianconero del brasiliano. Due anni non felicissimi, tra prestazioni non all'altezza delle aspettative e risultati negativi della squadra. Tanto che nell'estate del 2011 è arrivata la cessione proprio al Galatasaray, dove arriverà pure a indossare la maglia numero 10 diventandone un beniamino.

Al termine della partita di ritorno, vinta dalla Juventus per 3-2 ma che ha portato il Galatasaray agli ottavi di finale, Melo ha voluto rispondere ai tifosi juventini che hanno invaso la sua pagina Instagram criticandolo ferocemente. Prima con uno sfottò da stadio, cantando: "Bye bye! Tutti a casa alè, tutti a casa alè".

E poi con tono più serio: "Massimo rispetto per la Juve, per il club. Però tutti i tifosi che sono venuti sul mio Instagram a parlare troppo: tutti zitti e andate a casa! La Juve è un club importantissimo, la società più importante al mondo. Ma i tifosi, che sono venuti qua devono andare a dormire! Parlano troppo, tutti zitti adesso".