Lazio, il retroscena in porta: la società voleva puntare su Mandas, ma Sarri...
RASSEGNA STAMPA - Differenza di vedute. Come spesso è accaduto negli ultimi anni, l'allenatore della Lazio e la società non viaggiano sulla stessa linea. Così è successo anche in questa stagione, soprattutto per quanto riguarda la porta. Come riportato da Il Messaggero, infatti, Lotito e Fabiani avrebbero voluto lanciare in maniera definitiva Mandas.
Lo si era già capito con Baroni in panchina, tanto che il giovane greco lo scorso anno aveva strappato il posto tra i pali a Provedel, che stava attraversando un periodo tutt'altro che positivo. Quest'estate però, al ritorno di Sarri, il trentunenne friulano è tornato il titolare indiscusso, collezionando ben 13 clean sheet in campionato. Mandas, invece, a gennaio ha lasciato la Capitale passando al Bournemouth in prestito.